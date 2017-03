Kreis Ludwigsburg Angetrunkener Mann pöbelt und randaliert an Tankstelle

Von red/dja 31. März 2017 - 11:23 Uhr

Der betrunkene Mann wird wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt (Symbolfoto).Foto: dpa

Am Donnerstagabend geht ein angetrunkener Mann mit seinen Freunden zu einer Tankstelle in Korntal-Münchingen und will die Toilette benutzen. Schließlich muss die Polizei anrücken.

Korntal-Münchingen - Mit einem angetrunkenen Randalierer haben es Mitarbeiter einer Tankstelle in der Heinrich-Lanz-Straße im Münchingen (Kreis Ludwigsburg) zu tun bekommen. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 20:15 Uhr zusammen mit drei Begleitern dort erschienen und wollte die Toilette benutzen. Da dies wegen Reinigungsarbeiten nicht gleich möglich war, pöbelte er das Personal an, urinierte gegen die Toilettentür und beschädigte durch Fußtritte eine Werbetafel.

Nachdem die Angestellten die Polizei verständigten, machte sich der 28-Jährige mit seinen Begleitern aus dem Staub. Die Polizisten machte ihn jedoch kurze Zeit später ausfindig. Bei der Personenkontrolle mussten sich die Beamten von ihm etliche Beschimpfungen anhören. Er wird daher nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung angezeigt.