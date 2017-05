Kreis Ludwigsburg Alkoholisierter Mann schlägt 28-Jährigen ins Gesicht

Am 1. Mai geht ein 28-Jähriger mit seiner Familie spazieren. Vier Männer kommen der Familie entgegen. Aus anfänglichen Bemerkungen entwickelt sich ein handfester Streit.

Tamm - Auf einem Feldweg in der Verlängerung der Unterriexinger Straße in Tamm (Kreis Ludwigsburg) kam es am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen, bei dem ein 28-Jähriger durch einen Unbekannten leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seiner Familie auf dem Weg vom Waldfest in Richtung Tamm unterwegs und traf auf vier Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Beide Personengruppen machten Bemerkungen, worauf sich ein Streit zwischen dem 28-Jährigen und einem der Fremden entwickelte, in dessen Verlauf der unbekannte Angreifer ihm Bier ins Gesicht schüttete.

Obwohl seine Begleiter versuchten, ihn zu beruhigen, ging er im weiteren Verlauf erneut auf den 28-Jährigen los. Dabei soll er versucht haben, ihn mit dem Bierkrug ins Gesicht zu schlagen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er den Krug jedoch und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch das Opfer leicht verletzt wurde.

Anschließend entfernte sich die Männergruppe. Zeugen, die Hinweise zu dem Quartett geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07141/601014 in Verbindung zu setzen.