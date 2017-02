Kreis Ludwigsburg 17-Jähriger brutal zusammengeschlagen und beraubt

Von red 04. Februar 2017 - 17:28 Uhr

Ein 17-Jähriger wird von vier bis fünf Männern in Freiberg am Neckar zusammengeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)Foto: dpa

Vier bis fünf Vermummte schlagen einen 17-Jährigen brutal zusammen und treten auf das am Boden liegende Opfer ein, bevor sie es berauben. Der 17-Jährige kann sich schwer verletzt in eine S-Bahn retten. Die Polizei sucht Zeugen.

Freiberg am Neckar - Eine Gruppe von bislang unbekannten vier bis fünf Männern hat in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) brutal zusammengeschlagen und beraubt.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 17-Jährige gegen 2.10 Uhr von einer Diskothek und lief zur S-Bahnhaltstelle Freiberg. In der Ruitstraße gesellten sich die vier bis fünf Männer zu ihm. Plötzlich schlugen sie ihn an der Straße „Am Pflaster“ nieder und traten weiter auf ihn ein.

Anschließend entwendeten sie aus seiner Jackentasche Bargeld und ein Mobiltelefon in Wert von mehreren hundert Euro und entfernten sich. Bei der Tatausführung waren die Personen dunkel gekleidet und hatten ihr Gesicht vermummt.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte diverse Prellungen und einen Bruch der rechten Hand. Er konnte sich in die S-Bahn retten und verständigte die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/189 zu melden.