Kreis Karlsruhe Polizist nach Attacke einer 16-Jährigen dienstunfähig

Von red/dpa/lsw 26. Juni 2017 - 15:58 Uhr

In Waghäusel im Kreis Karlsruhe hat eine Gruppe von Mädchen die Polizei attackiert. Foto: dpa-Zentralbild

Während eines Straßenfests in Waghäusel im Kreis Karlsruhe hat sich eine Gruppe von Mädchen gestritten und schließlich geprügelt. Als die Polizei eintraf, gingen die Mädchen auf die Beamten los.

Waghäusel - Bei einer Schlägerei zwischen einer Mädchenbande und einer Polizeistreife sind in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) eine 17-Jährige und zwei Polizisten verletzt worden. Einer der Beamten sei bis auf weiteres dienstunfähig, hieß es am Montag bei der Polizei.

Vorangegangen war ein Streit zwischen zunächst zwei Mädchen, die sich während eines Straßenfestes am Sonntag in die Haare bekamen. Eine 16-Jährige trat dabei ihre 17-jährige Kontrahentin in den Unterleib und verfolgte sie anschließend mit drei Kumpaninnen bis nach Hause. Als die Polizei dort eintraf, wurden auch die Beamten von dem Quartett attackiert. Dabei trat die betrunkene und polizeibekannte 16-Jährige so sehr um sich, dass einer der Polizisten schwere Prellungen erlitt.