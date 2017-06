Kreis Karlsruhe Mercedes kracht in Haus und landet im Esszimmer

Von kap 25. Juni 2017 - 20:23 Uhr

Bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende ist es zu einem Unfall im Kreis Karlsruhe wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer gekommen. In diesem Fall verlor eine 76-Jährige die Kontrolle über ihren Mercedes, der daraufhin in ein Wohnhaus krachte und im Esszimmer landete.





Linkenheim-Hochstetten - Zu einem spektakulären Unfall ist es am Sonntagnachmittag in Linkenheim-Hochstetten im Kreis Karlsruhe gekommen.

Wie die Polizei meldet, war eine 76 Jahre alte Frau mit ihrem Mann in einer Mercedes E-Klasse gegen 14 Uhr auf der Tulpenstraße unterwegs, als sie einen Schächeanfall erlitt und ihr schwarz vor Augen wurde. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Auto und beschleunigte dieses.

Der Mercedes schoss mit hoher Geschwindigkeit über den Kreuzungsbereich der Tulpenstraße mit der Blankenlocher Straße, geriet auf den Gehweg und schanzte über eine Vorgartenmauer.

Daraufhin durchbrach das Fahrzeug einen Zaun und flog teils durch ein Fenster und teils durch die Wand in ein Wohnhaus. Der Mercedes kam schließlich im Essbereich des Hauses zum Stehen.

Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Unfall niemand in dem Haus. Das Ehepaar konnte sich selbständig aus dem total beschädigten Mercedes retten, beide erlitten leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Hoher Schaden am Auto und am Gebäude

Die Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten eilte ebenfalls zum Ort des Geschehens, um den Rettungsdienst zu unterstützen und den Brandschutz sicherzustellen. Ein Fachmann schaute sich den Schaden und die Statik des Wohnhauses an, um eine mögliche Einsturzgefahr auszuschließen.

Anschließend zogen die Einatzkräfte den Mercedes mittels einer Seilwinde aus dem Gebäude. Zurück blieb ein großes Loch und ein völlig demoliertes Einfamilienhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Haus auf mindestens 50.000 Euro, der Schaden am Mercedes beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro.

Die Straßen im betroffenen Bereich waren mehrere Stunden voll gesperrt. Schaulustige und Anwohner kamen auf die Straße und verfolgten die Rettungsarbeiten des Einsatzes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Samstag hatte es ebenfalls im Kreis Karlsruhe zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein Mann hatte in seinem Mercedes mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war in den Außenbereich eines Eiscafés gerast – auch in diesem Fall wurde glücklicherweise niemand verletzt.