Kreis Karlsruhe Anonymer Tipp: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage

Von red/dpa/lsw 03. August 2017 - 17:29 Uhr

In Philippsburg wurde eine versteckte Cannabis-Plantage gefunden (Symbolbild). Foto: dpa

Die Polizei in Philippsburg hat dank eines anonymen Tippgebers eine versteckte Cannabis-Plantage mit 90 Pflanzen entdeckt. Das schwer zugängliche Areal konnte erst mit einem Polizeihubschrauber erschlossen werden.

Philippsburg - Dank eines anonymen Tippgebers hat die Polizei in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) eine versteckte Cannabis-Plantage mit 90 Pflanzen entdeckt. Aus der Ernte hätten mehrere Kilogramm Marihuana gewonnen werden können, teilte die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Zunächst hatten die Beamten am Mittwoch das Areal in Wassernähe mit einem Boot erfolglos abgesucht. Erst mit einem Polizeihubschrauber fanden sie die schwer zugängliche Plantage. Mit schwerem Gerät machten die Ermittler den Weg frei und ernteten alle Pflanzen, um sie anschließend zu vernichten.