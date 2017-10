Kreis Karlsruhe 18-Jähriger nimmt Polizistin in Schwitzkasten

Von red/dpa 04. Oktober 2017 - 16:32 Uhr

Bei einem Einsatz in Bruchsal wurden vier Polizisten verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein betrunkener Randalierer hat in Bruchsal vier Polizisten leicht verletzt. Unter anderem nahm er eine Polizistin in den Schwitzkasten und zog ihr an den Haaren.

Bruchsal - Ein 18 Jahre alter betrunkener Randalierer hat in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) Polizisten angegriffen und eine Beamtin in den Schwitzkasten genommen. Vier Beamte wurden bei dem Einsatz am Dienstagmorgen leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatten mehrere junge Leute auf einem Tankstellengelände randaliert. Als Polizisten sie zur Vernunft bringen wollten, packte der 18-Jährige die Polizistin und zog ihr auch an den Haaren. Der Angreifer, der 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte, muss wegen des Angriffs mit einer Anzeige rechnen.