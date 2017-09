Kreis Heilbronn Postausfahrerin von eigenem Auto erdrückt

22. September 2017 - 21:04 Uhr

Eine Postausfahrerin wurde von ihrem Transporter eingeklemmt und tödlich verletzt. Foto: dpa (Symbolbild)

Eine 50-jährige Postausfahrerin ist in Löwenstein (Kreis Heilbronn) von ihrem Transporter mitgeschleift und an einer Mauer eingeklemmt worden. Sie starb am Unfallort.

Löwenstein - Eine Postausfahrerin ist in Löwenstein (Kreis Heilbronn) von ihrem Transporter mitgeschleift, an einer Mauer eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die 50-Jährige hatte versucht, das Fahrzeug von Hand zu stoppen, nachdem es nach dem Aussteigen losgerollt war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. „Die Lage gestaltete sich so unglücklich, dass die alarmierte Feuerwehr längere Zeit brauchte, bis sie die Verunglückte bergen konnte“, hieß es.

Die 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.