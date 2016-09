Kreis Heilbronn Mutmaßlicher Täter nach Machetenangriff tot gefunden

Von red/dpa 15. September 2016 - 13:52 Uhr

Familiendrama: Ermittler haben die Leiche eines Mannes gefunden, der am Mittwoch seinen Bruder angegriffen haben soll.Foto: dpa

Ermittler in Hardthausen haben die Leiche eines Mannes gefunden, der am Mittwoch seinen Bruder mit einer Machete angegriffen haben soll.

Hardthausen - Nach dem Machetenangriff auf einen 52-Jährigen haben Ermittler die Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand ein Wachmann den 45-Jährigen auf dem Gelände seines Arbeitgebers in Hardthausen (Kreis Heilbronn). Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich selbst tötete.

Der 45-Jährige soll am Mittwoch seinen älteren Bruder in dessen Wohnhaus niedergetreckt und lebensgefährlich verletzt haben. Er war per Großfahndung gesucht worden. Der 52-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Familie des Opfers schlief den Angaben zufolge in der vergangenen Nacht nicht in dem Haus, in dem die Tat geschah, und wurde von der Polizei bewacht.