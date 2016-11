Kreis Heilbronn Brandstifter lockte Ermittler wochenlang auf falsche Fährte

Von red/dpa/lsw 30. November 2016 - 11:33 Uhr

Die Ermittler im Kreis Heilbronn haben einen Hausbewohner als Brandstifter überführtFoto: dpa

Im Zusammenhang mit einem Kellerbrand in Talheim (Kreis Heilbronn) hat ein 35-Jähriger die Ermittler wochenlang hinters Licht geführt. Nun bekam der Fall eine Wendung.

Talheim - Nach einem Kellerbrand in Talheim (Kreis Heilbronn) haben Ermittler einen Bewohner des Hauses als Brandstifter überführt. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, hatte der 35-Jährige die Ermittler wochenlang hinters Licht geführt. So schickte er Beamte auf die Suche nach einem erfundenen Tatverdächtigen, den er im Treppenhaus des Gebäudes gesehen haben wollte.

Mit der Beschreibung des 35-Jährigen suchte die Polizei nach dem Brand Mitte November auch mit einem Phantombild nach dem angeblichen Täter. Der eigentliche Brandstifter und dessen Vater waren bei Löschversuchen leicht verletzt worden.

Dann die Wendung: In erneuten Vernehmungen verwickelte sich der Zeuge in Widersprüche. Die Beamten wurden skeptisch. Schließlich räumte der Mann ein, einen Teppich im Keller selbst angezündet zu haben. Ein Motiv nannte er nicht. Die Polizei prüft nun, ob der 35-Jährige neben der Brandstiftung auch für die Kosten der Ermittlungen zur Rechenschaft gezogen werden kann.