Kreis Göppingen Zwei Verletzte nach Frontalcrash

Von red 02. September 2016 - 09:12 Uhr

Weil er viel zu schnell in der 30er-Zone unterwegs ist, verliert ein 27-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und kracht frontal mit einem entgegenkommenden Fahrer zusammen.





6 Bilder ansehen

Eislingen - Am Donnerstagabend ist es in Eislingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27- und ein 23-jähriger Fahrer verletzt wurden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war der 27-Jährige gegen 21.15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Eislingen (Kreis Göppingen) in der 30er-Zone viel zu schnell unterwegs. Beim Linksabbiegen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und driftete auf die Gegenfahrspur.

Dort prallte er mit einem 23-Jährigen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.