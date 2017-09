Kreis Göppingen Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Von red/pj 30. September 2017 - 15:33 Uhr

In Bad Boll im Landkreis Göppingen entlädt ein Kran die Last von einem Anhänger. Die schwebende Last löst sich und stürzt zu Boden. Dabei trifft diese einen Mann.





Bad Boll - Auf einem Bauernhof in Bad Boll (Kreis Göppingen) hat sich am Freitag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Für den Bau eines neuen Stalls war auf dem Gelände ein Kran von circa 15 Metern Höhe aufgestellt worden. Mit dem Kran sollte ein Sattelauflieger entladen werden. Beim Entladen löste sich aus noch nicht bekannten Gründen die Last und stürzte aus der vollen Arbeitshöhe zu Boden.

Der auf dem Boden befindliche Anlieferer sprang zur Seite, wurde von der Last jedoch am Rücken getroffen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.