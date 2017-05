Kreis Esslingen Wohnung brennt völlig aus

Von red/dja 12. Mai 2017 - 17:02 Uhr

In dem Dachstuhl hat es gebrannt.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Freitagvormittag wird die Feuerwehr zu einem Großeinsatz gerufen: In Kirchheim-Nabern qualmt es aus dem ausgebauten Dachstuhl eines alten Bauernhauses.

Esslingen - Ein Brand in einer Wohnung im ausgebauten Dachstuhl eines älteren Bauernhauses in der Gartenstraße in Kirchheim-Nabern (Kreis Esslingen) hat am Freitagvormittag die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf Trab gehalten.

Die Bewohner konnten sich aus der Wohnung retten

Gegen 10.30 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, in denen von einer starken Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des Hauses berichtet wurden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten die drei anwesenden Bewohner die Wohnung unverletzt verlassen können.

Die Feuerwehr Kirchheim, die mit elf Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten der Flammen auf das restliche Haus verhindern. Die Wohnung selber war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert.

Möglicherweise ist ein technischer Defekt Schuld

Als Brandursache wird derzeit eine technische Ursache, möglicherweise im Bereich der Ölöfen, vermutet. Genaueres wird sich aber erst zeigen, wenn die Brandstelle im Laufe der kommenden Woche von den Kriminaltechnikern untersucht werden kann.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.