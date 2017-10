Kreis Esslingen Vier Schwerverletzte bei Unfall in Ostfildern

Von red 03. Oktober 2017 - 22:08 Uhr

In Kemnat in Ostfildern ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Person in ihr Fahrzeug eingeklemmt wurde.





Kemnat - In den Abendstunden ist es am Dienstag in Kemnat im Kreis Esslingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Crash insgesamt vier Menschen schwer verletzt. Keiner der Verletzten sei allerdings in einem kritischen Zustand, wie der Sprecher verlauten ließ.

Ersten Angaben zufolge nahm ein Pkw dem anderen die Vorfahrt, woraufhin eine Person in ein Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Im Anschluss ging es mit dem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus.

Bei dem Unfall, an dem auch ein hochwertiger Mercedes beteiligt war, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.