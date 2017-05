Kreis Esslingen Mann wehrt sich nach Unfallflucht gegen Polizisten

Von red/dja 04. Mai 2017 - 13:01 Uhr

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Unfallverursacher (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 36-Jähriger verursacht am Mittwochabend einen Unfall und flüchtet anschließend mit seinem stark beschädigtem Auto.

Neidlingen - Mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Mittwochabend nach einem 22-Jährigen gefahndet, der gegen 18.20 Uhr in der Widerholtstraße in Neidlingen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist.

Der 36-Jährige war mit seinem Opel Astra auf der Schönbuchstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Widerholtstraße einbiegen. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er dabei jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Opel gegen einen dort geparkten Opel Astra. Der Aufprall war so heftig, dass dieser Opel gegen die Hausecke der dortigen Garage geschoben wurde. Nach dem Unfall stieg der 36-Jährige aus und sprach kurz mit der Fahrzeugbesitzerin, die durch den lauten Knall aufmerksam geworden und zu ihrem Auto gekommen war.

Polizeihubschrauber findet das Auto

Ohne weitere Angaben zu machen, stieg er dann in sein stark beschädigtes Auto ein und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Fahrzeugteile des Opels in der Mühlstraße gefunden werden. Die Crew eines Polizeihubschraubers fand den beschädigten Opel kurze Zeit später am Waldrand im Gewann Edelwang.

Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Unfallverursacher, der zuhause angetroffen wurde. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellte sich dann schnell die Unfallursache heraus: Der Mann hatte deutlich über zwei Promille Alkoholwert im Blut.

Führerschein beschlagnahmt

Als dem 36-Jährigen eröffnet wurde, dass ihm eine Blutentnahme bevorsteht, kündigte er an, sich dagegen zu wehren. Ihm mussten unter Zwang Handschellen angelegt werden, bevor ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden konnte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ihn erwartet jetzt nicht nur ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkohol und Verkehrsunfallflucht, sondern zusätzlich noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Auf seinen Führerschein wird er längere Zeit verzichten müssen.