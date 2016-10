Kreis Esslingen Dachstuhl brennt – Bewohner merken nichts

Von red 31. Oktober 2016 - 12:10 Uhr

Dass der Dachstuhl ihres Hauses in Flammen steht, bemerken Bewohner des Hauses in Denkendorf im Kreis Esslingen nicht. Die Feuerwehr rückt an.





Denkendorf - In Denkendorf (Kreis Esslingen) hat ein Dachstuhlbrand am frühen Montagmorgen für rund 50.000 Euro Schaden gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer gegen 5.10 Uhr frühzeitig von einem Anwohner entdeckt und gemeldet. Der Brand brach im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte mit insgesamt drei Wohnparteien aus. Die beiden allein anwesenden Bewohner konnten durch die Rettungskräfte rechtzeitig gewarnt werden. Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr das Dach aufdecken. Wie sich herausstellte, waren im Bereich des Kniestocks mehrere eingelagerte Kartonagen in Brand geraten.

Vermutlich hatte ein technischer Defekt an den im Dachraum vorhandenen Installationen den Brand verursacht. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der durch den Brand angerichtete Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.