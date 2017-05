Kreis Esslingen 51-Jähriger belästigt Mädchen auf Spielplatz

Von red/dja 05. Mai 2017 - 12:12 Uhr

Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen (Symbolbild).Foto: dpa

Zwei 14-jährige Freundinnen sind am Donnerstagnachmittag auf einem Spielplatz in Kirchheim unter Teck. Auf einmal setzt sich ein 51-jähriger Mann zu den beiden Mädchen und belästigt sie.

Esslingen - Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen einen 51-jährigen Mann eingeleitet, da er am späten Donnerstagnachmittag eine Jugendliche sexuell belästigt haben soll.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 14-Jährige gegen 17.30 Uhr zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin auf dem Spielplatz im Bulkesweg in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Der Mann lief zunächst am Spielplatz vorbei in Richtung Raunerschule. Dann kehrte er jedoch um und setzte sich zu den beiden auf die Bank. Er sprach die Mädchen an und gab einer einen Kuss.

Eltern fanden den Mann

Anschließend setzte er die Jugendliche auf seinen Schoß und fasste sie unsittlich an. Die Freundinnen verließen daraufhin den Spielplatz. Die Jugendliche erzählte daheim ihren Eltern von dem Vorfall. Diese machten sich zusammen mit den beiden 14-Jährigen auf die Suche nach dem 51-Jährigen und entdeckten den Mann. Anschließend wurde die Polizei gerufen, die den Mann vorläufig festnahm und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entließ. Er war bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten.