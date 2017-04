Kreis Esslingen 26-Jähriger will Transporter mit seinem Fuß stoppen

Von red/dja 26. April 2017 - 13:07 Uhr

Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Ein Mann liefert in der Nacht im Kreis Esslingen Medikamente aus. Als er aus seinem Transporter aussteigt bemerkt er, dass das Auto losrollt.

Filderstadt-Sielmingen - Der Fahrer eines Peugeot musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er sich in der Nacht zum Mittwoch in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) eine Verletzung am Fuß zugezogen hatte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 26-Jährige am Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, seinen Wagen am Fahrbahnrand der Sielminger Hauptstraße abgestellt, um Medikamente an eine naheliegende Apotheke auszuliefern. Beim Aussteigen bemerkte er, dass der Transporter zurückrollte.

Um dieses zu verhindern, hielt er seinen Fuß hinter den rechten Vorderreifen. Dabei wurde dieser stark gequetscht. Es gelang ihm schließlich ins Fahrzeug zu gelangen und die Handbremse festzuziehen. Nach notärztlicher Versorgung kam er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.