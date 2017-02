Kreis Esslingen 15-Jährige massiv sexuell belästigt

Von red 04. Februar 2017 - 14:53 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung in Weilheim. (Symbolbild)Foto: dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu einer massiven sexuellen Belästigung, die sich am Freitagabend in Weilheim ereignet hat. Das 15 Jahre alte Opfer konnte sich während der Tat glücklicherweise befreien.

Weilheim - Ein bislang Unbekannter hat am Freitagabend eine 15-Jährige in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) massiv sexuell belästigt. Die Jugendliche konnte sich allerdings erfolgreich gegen den Angreifer wehren. Das berichtet die Polizei.

Die 15-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit dem Bus von Kirchheim an der Teck nach Weilheim an der Teck unterwegs. An der Haltestelle „Hochhaus“ verließ das Mädchen den Bus und wollte nach Hause laufen.

Nach zirka hundert Metern wurde sie von dem Unbekannten von hinten umklammert und festgehalten. Der Täter berührte die 15-Jährige mehrfach in unsittlicher Weise. Als der Täter das T-Shirt aus der Hose der Jugendlichen ziehen wollte, konnte sie sich befreien und wegrennen. Von Zuhause aus informierte sie die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief erfolglos.

Der unbekannte Täter soll ungefähr 1,80 Meter groß sein und hat einen hellen Hauttyp. Bekleidet war er mit einer khakifarbenen Glanzstoffjacke - ähnlich einer „Bomberjacke“-, dunklen Jeans, die zirka zehn Zentimeter an beiden Beinen hochgekrempelt war und dunklen Sneakers.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.