Kreis Donau-Ries 25-Jährige nimmt Rentnerin nach Unfall als Geisel

Von red/dpa/lsw 19. Mai 2017 - 15:30 Uhr

Eine 25-Jährige hat sich am Donnerstagabend im Kreis Donau-Reis offenbar einiges zu Schulden kommen lassen. (Symbolbild)Foto: dpa

Hollywoodreife Szenen im Schwabenland: Eine 25-Jährige soll am Donnerstagabend in Wolferstadt unter Drogen mehrere Unfälle gebaut haben, anschließend geflüchtet sein und eine Rentnerin in deren Wohnhaus als Geisel genommen haben.

Wolferstadt - Nach einer wilden Unfallfahrt hat eine unter Drogen stehende 25-Jährige im schwäbischen Wolferstadt (Kreis Donau-Ries) eine Rentnerin als Geisel genommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die Frau am Vorabend zunächst eine Baustellenabsperrung überfahren, die gegen ein anderes Auto geschleudert wurde. Dann steuerte die Fahrerin auf eine Fußgängerin zu, die aber davonrennen konnte. Die wilde Fahrt endete erst an der Rückwand einer Garage - nachdem die Frau durch das geschlossene Tor gedonnert war. Die 25-Jährige flüchtete unverletzt und ohne ihre beiden Hunde, stahl aber auf einem Bauernhof einen Schäferhund.

Mehr zum Thema

Mit diesem ging sie in einem Wohnhaus auf eine 55 Jahre alte Rentnerin los und verbarrikadierte sich mit der Frau in einer Toilette. Die Polizei musste sich mit Gewalt Zutritt zu dem Raum verschaffen, fixierte die 25-Jährige aus Höchstädt (Kreis Dillingen) und befreite das leicht verletzte Opfer. Während die für Drogenmissbrauch bekannte junge Frau in eine Psychiatrie kam, schlug und trat die durch die Aufregung anscheinend verwirrte Rentnerin um sich und verletzte einen Polizisten an der Schulter.

Das trockene Fazit der Beamten: „Drei beschädigte Pkws, Sachschaden ca. 20 000 Euro, zwei Personen im Krankenhaus und ein gebissener Beamter. (Möglicherweise ein traumatisierter Schäferhund).“