Kreis Böblingen Wohnungsbrand mit hohem Schaden

Von red 24. März 2017 - 20:32 Uhr

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Aidlingen am Freitagabend hat einen hohen Sachschaden verursacht. Es gibt bereits einen ersten Verdacht zur Brandursache.





Aidlingen - Bei einem Brand in Aidlingen-Deufringen (Kreis Böblingen) ist am Freitagabend ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden.

Gegen 18.10 Uhr am Freitagabend war in der Gartenstraße ein Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt und der Feuerwehr gemeldet worden. Die einzige noch im Haus befindliche Person, eine 84-jährige Frau, konnte von einer zufällig gerade eintreffenden Mitarbeiterin eines sozialen Dienstes glücklicherweise unverletzt aus der Wohnung gerettet werden.

Die Frau wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, der mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften angerückt war. Die Feuerwehren Aidlingen und Ehningen, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten im Einsatz waren, konnten den Brand innerhalb von einer halben Stunde unter Kontrolle bringen und löschen, obwohl sich der Brand schon auf mehrere Räume des Erdgeschosses ausgebreitet hatte.

Nach erster Einschätzung erscheint es wahrscheinlich, dass der Brand durch Essen ausgelöst wurde, welches auf dem heißen Herd vergessen wurde. Der Polizeiposten Sindelfingen-Maichingen, der mit zwei Beamten vor Ort war und von zwei Beamten des Reviers Sindelfingen unterstützt wurde, hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des Brandschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 200.000 Euro.