Kreis Böblingen Unbekannte stehlen teuren Mercedes AMG

Von red 01. Dezember 2017 - 15:19 Uhr

Der Wert des Autos wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

In Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) stehlen unbekannte Täter einen Mercedes ML 63 AMG im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Diebe in der Franz-Liszt-Straße in Maichingen (Kreis Böblingen) einen hochwertigen Geländewagen gestohlen.

Laut Polizei schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 7 Uhr zu. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Mercedes ML 63 AMG mit Böblinger Kennzeichen und Keyless-Go-System. Der Wert des Autos wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein Zusammenhang mit einem weiteren Fahrzeugdiebstahl in Gärtringen (Kreis Böblingen) in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist nicht ausgeschlossen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07031/13-00.