Kreis Böblingen Ohnmächtiger Autofahrer rast in Lkw

05. Oktober 2017 - 21:24 Uhr

Ein Autofahrer wird in Holzgerlingen am Steuer plötzlich ohnmächtig. Er fährt ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen auf.





Holzgerlingen - Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) kurz nach 14.30 Uhr in einen vor ihm fahrenden Lkw gefahren. Offenbar war der Mercedes-Fahrer am Steuer plötzlich ohnmächtig geworden und hatte dabei unkontrolliert das Gaspedal betätigt.

Der Benz-SUV fuhr dadurch ungebremst in das Heck des 26-Tonners. Der Fahrer, seine 31-jährige Beifahrerin und ein zweijähriger Junge verletzten sich leicht und wurden jeweils in einem Krankenhaus behandelt. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Auf Grund der Verletzten waren zwei Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt worden.