Kreis Böblingen Motorradfahrer knallt gegen Lkw

Von red/dja 04. Mai 2017 - 16:18 Uhr

Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.Foto: SDMG

Ein 55-Jähriger überholt am Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge. Als er einen Lkw überholen will, unterschätzt er dessen Geschwindigkeit.

Renningen - Mit schweren Verletzungen ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 7:15 Uhr auf der Bundesstraße 295 in einen Unfall verwickelt wurde.

Mehr zum Thema

Der 55-Jährige war von Leonberg in Richtung Weil der Stadt (Kreis Böblingen) auf dem linken der insgesamt zwei Fahrstreifen unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge, teilte die Polizei mit. Kurz nach der Abzweigung zur K 1015 in Richtung Renningen wollte er schließlich am Ende des zweispurigen Fahrbahnverlaufs auf die rechte Spur wechseln. Dabei unterschätzte er vermutlich im Bereich der Fahrbahnverengung die Geschwindigkeit eines Lkws, der auf der rechten Spur fuhr.

B295 war vollgesperrt

Während der Motorradfahrer eine Vollbremsung einleitete, streifte er mutmaßlich den Lkw und verlor die Kontrolle über seine Honda. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 295 in beiden Richtungen bis etwa 9:30 Uhr voll gesperrt.