Kreis Böblingen Drei Verletzte bei Unfall auf glatter Straße

Von red 02. Dezember 2016 - 11:34 Uhr

Der Unfallort offenbart ein Bild des Schreckens: Auf eisglatter Straße gerät eine Autofahrerin bei Herrenberg mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Drei Menschen erleiden Verletzungen.





10 Bilder ansehen

Herrenberg - Bei einem Unfall auf eisglatter Straße nahe Herrenberg (Kreis Böblingen) sind drei Menschen verletzt worden. Eine Frau war am Freitagmorgen mit ihrem Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Sie war auf der Landstraße 1358 zwischen Herrenberg und Sulz am Eck unterwegs.

Mehr zum Thema

Durch die Wucht des Aufpralls fuhr die Frau noch gegen ein anderes Auto. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen, ihre Beifahrerin und ein Mann aus einem der anderen Autos wurden leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Unfallbeteiligten sowie zur Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor.