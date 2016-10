Schlageralbum „Seelenbeben“ Andrea Berg eröffnet Tour in Heimatstadt

Von red/dpa 14. Oktober 2016 - 10:06 Uhr

Andrea Berg startet ihre neue Tournee „Seelenbeben“ in Krefeld.Foto: dpa

Bei der Vorpremiere kam es zu einem Unfall: Im Sommer zog sich Andrea Berg auf der Bühne Brandverletzungen zu. Nun startet die Schlagersängerin ihre Tournee in Krefeld – dort, wo sie herkommt.

Krefeld - Schlagersängerin Andrea Berg (50, „Du hast mich tausendmal belogen“) startet am Freitag (20.00 Uhr) in vertrauter Umgebung ihre neue Tournee zum aktuellen Studioalbum.

Die gelernte Arzthelferin, die sich in die erste deutsche Schlagerriege gesungen hat, tritt in Krefeld in Nordrhein-Westfalen auf - ihrer Geburtsstadt. Ihre neue Tournee heißt wie ihr aktuelles Album „Seelenbeben“.

Berg gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen. Mittlerweile lebt sie in Aspach bei Stuttgart. In Krefeld war sie aber zum Beispiel Funkenmariechen im Karneval.