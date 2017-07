Krawallnacht in Hamburg Anarchie im Schanzenviertel

Von dja/dpa 08. Juli 2017 - 10:14 Uhr

Über mehrere Stunden wird in der Nacht zu Samstag das Schanzenviertel in Hamburg zum rechtsfreien Raum. Die Randalierer plündern eine Drogerie, einen Supermarkt und eine Bankfiliale.





Hamburg - Im Schanzenviertel in Hamburg sind die Anwohner einiges gewohnt: In dem links-alternativen Stadtviertel kennt man sich mit Demonstrationen und Ausschreitungen aus. Beim Schanzenfest zum Beispiel, ein jährlich stattfindendes links-alternative Straßenfest, kommt es seit Jahren zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Seit mehreren Jahren wird das Quartier während des Festes von der Polizei zum Gefahrengebiet erklärt, auswärtige Linksautonome kommen extra zum Schanzenfest in die Hansestadt. Auch die 1.-Mai-Demos verlaufen nie friedlich im linken Schanzenviertel.

Eine orgie purer Gewalt

„Das ist wie ein Kriegsgebiet, das ist einfach nur Wahnsinn“, sagt Daniel Krohn erschüttert, als er sich die Spuren der Zerstörung der vergangenen Nacht ansieht. Der 42-Jährige lebt im Schanzenviertel, er ist einiges gewohnt. Aber die Orgie purer Gewalt, die zuvor über Stunden die Straße zu einer rechtsfreien Zone machte, kann er einfach nicht begreifen: „Das Level der Gewalt will nicht in meinen Kopf gehen.“

Der Vergleich mit einem Kriegsgebiet mag übertrieben sein, aber wie Krohn geht es vielen Anwohnern, die sich am Morgen nach den schwersten Ausschreitungen in Hamburg seit Jahrzehnten die Schneise der Verwüstung ansehen. Geschäfte isind geplündert, überall liegen herausgerissene Pflastersteine und Scherben, letzte kleine Flammen schlagen aus den von Linksautonomen in Brand gesteckten Barrikaden aus Mülleimern, Fahrrädern und Gerüstplatten.

Budnikowsky-Chef ist fassungslos

In einem sind sich die Bewohner des Schanzenviertels einig: Den Gipfel in ihre Stadt zu holen, war ein Fehler. „So denkt die ganze Bevölkerung“, sagte Anwohner Horst (73). Er beobachtet vor seinem Stammbäcker mit einem Kaffee in der Hand, wie die Stadtreinigung mit einer Baggerschaufel den Unrat entfernt. Die Krawalle seien vorprogrammiert gewesen, sagt Horst.

Besonders schlimm hat es in der Straße Schulterblatt - dem Zentrum des Gewaltexzesses - auch eine Filiale der Drogeriekette Budnikowsky erwischt. Budnikowsky-Chef Cord Wöhlke ist fassungslos, als er über Scherben und zerstörte Waren läuft und das Ausmaß der Schäden begutachtet.

Autonome brechen in Geschäfte ein

Während des G20-Treffens der führenden Wirtschaftsmächte spielten sich in der Nacht zuvor in der ganzen Straße schockierende Szenen ab. Immer wieder brennen Barrikaden, Autonome zerschlagen Fensterscheiben mit Pflastersteinen, brechen in Geschäfte ein, plündern Läden, tragen alles raus, zerfetzen das Mobiliar, um es unter dem Jubel Schaulustiger auf der Straße ins Feuer zu werfen. Es brennt lichterloh.

Grässliche Bilder gehen um die Welt. Es ist bereits die zweite Krawallnacht in Folge. Aber die Heftigkeit dieses Abends ist besonders. Drei Stunden lang herrscht in der „Schanze“, wie das Viertel genannt wird, der Mob. Kleine Läden in der Straße werden nicht angegriffen, nur große Ketten. Unter der Bahnbrücke wird eine Gruppe Polizisten von Autonomen eingekesselt, sie sind lange auf sich allein gestellt.

Hubschrauber kreisen stundenlang über dem Viertel

Beamte sperren das Gebiet ab, Hundertschaft um Hundertschaft marschiert hinein, auch Spezialkräfte. Stundenlang kreisen Hubschrauber mit Suchscheinwerfern über dem Viertel.

Die Nerven liegen zum Teil blank. An einem Fußübergang schreit eine Frau einen Polizisten an, der sie nicht über die Straße gehen lassen will. Hinter ihm passiert ein Mannschaftswagen nach dem anderen die Stelle. „Ihr habt gar nichts im Griff“, pöbelt die Frau. „Das kotzt mich an.“ Der Polizist kontert: „Willst du überfahren werden?“

Ein paar hundert Meter weiter zerschlagen Autonome den Asphalt mit Hämmern, um sich Wurfgeschosse zu basteln. Als sie Blumenkübel für Barrikaden auf die Straße ziehen, brüllt einer Anwohnerin los: „Ihr seid so scheiße! Ihr seid so scheiße!“

Wasserflaschen gegen Pfefferspray

Als die Polizei endlich massiv einschreitet, gibt es aber auch andere Reaktionen: Aus dem ersten Stock eines Hauses wirft ein älterer Mann den Autonomen Wasserflaschen herunter, damit sie sich das Pfefferspray der Beamten aus den Augen spülen können. Gut drei Stunden lang braucht die Polizei, bis sie mit den Gewaltexzessen aufgeräumt hat.

Noch am 23. Juni hatte sich Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) überzeugt gezeigt, dass solche grässlichen Bilder verhindert werden können. „Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist.“ Die Hamburger Polizei zeigt sich schockiert über die Krawalle. „Wir haben noch nie so ein Ausmaß an Hass und Gewalt erlebt“, sagt Sprecher Timo Zill bei „Bild Daily“.