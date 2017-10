Kourtney Kardashian So sexy ist die Mode-Kollektion der ältesten Kardashian

Von vu 26. Oktober 2017 - 17:40 Uhr

Kourtney Kardashian präsentierte am Mittwochabend auf dem roten Teppich ihre erste eigene Mode-Kollektion „PrettyLittleThing“. Die Mode der 38-Jährigen lässt tiefe Einblicke zu.





Los Angeles - Sie ist die älteste Tochter der Kardashian-Familie und präsentierte am Mittwochabend in Los Angelos ist erste eigene Mode-Kollektion: Kourtney Kardashian. Mit ihrer Solo-Fashion-Kollaboration „PrettyLittleThing“ will der 38-jährige Reality-Star in der Modewelt durchstarten.

Zu der 32-teiligen Kollektion zählen sexy Pailletten-Minikleider, Kunstpelzjacken und funkelnde Bikeshorts. Ihre Schwestern seien nach Aussage von Kourtney an der Kollektion mitbeteiligt gewesen.

Auch die anderen Familienmitglieder haben eigene Kollektionen. Kim besitzt KKW Beauty, Khloé gehört Good American, Kylie hat Kylie Cosmetic und Kendall ist ein Supermodel geworden.

