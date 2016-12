Kornwestheim Vater gesteht Schüsse auf Paar

Von red/dpa/lsw 06. Dezember 2016 - 08:19 Uhr

Polizisten untersuchen den Tatort in Kornwestheim.Foto: 7aktuell.de | Simon Adomat

Der Mann, der wegen Schüssen auf seine Tochter und deren Freund in Kornwestheim verhört wurde, hat laut Polizei die Tat zugegeben. Grund für den Zwischenfall sollen Streitigkeiten in der Familie gewesen sein.

Kornwestheim - Streitigkeiten zwischen Vater und Tochter sollen der Auslöser für ein Familiendrama mit drei Verletzten in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gewesen sein. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, wird gegen den 46 Jahre alten Familienvater nun wegen versuchten Mordes in zwei Fällen ermittelt. Er hatte sich nach der Tat der Polizei gestellt und war festgenommen worden. Bei seiner Vernehmung gab der Familienvater die Taten den Angaben zufolge zu. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 46-Jährige hatte am Sonntagabend mit einer Pistole auf seine 19 Jahre alte Tochter und ihren 28 Jahre alten Freund geschossen, als diese zusammen in einem geparkten Auto saßen. Der Tochter gelang es, schwer verletzt zu fliehen - mit einem Durchschuss an der Wange. Auch auf den Freund feuerte der Familienvater. Dem jungen Mann gelang es jedoch, den Angreifer zu entwaffnen und in dem Auto davon zu fahren.