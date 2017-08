Kornwestheim Schoko-Eier-Dieb mit Hubschrauber gesucht

Von red/sada 21. August 2017 - 16:35 Uhr

Die Polizei setzte einen Hubschrauber und einen Polizeihund ein, um dem flüchtigen Schoko-Eier-Dieb zu fassen, blieb aber erfolglos. Foto: dpa (Symbolbild)

Zwei junge Männer sind im Containerbahnhof in Kornwestheim eingebrochen und haben Schoko-Eier geklaut. Einer ist geflüchtet. Die Polizei hat ihn mit einem Hubschrauber gesucht.

Kornwestheim - Beim Schoko-Eier-Essen sind zwei junge Männer von der Polizei überrascht worden, die im Bereich des Containerbahnhofs in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen waren. Die ersten drei Versuche waren gescheitert. Dann ist es einem 20-Jährigen und seinem bislang noch unbekannten Komplizen am Sonntag kurz nach 0 Uhr gelungen in einen Container eines Großhändlers einzubrechen und einen Karton zu stehlen. Noch vor Ort öffneten die jungen Männer die Schachtel, in der sich insgesamt mehr als 70 der Schoko-Eier befanden. Drei der süßen Überraschungen aßen sie auf.

Tatverdächtiger wird auf freien Fuß gesetzt

Als die alarmierte Polizei eintraf, versteckten sich die Zwei zunächst und versuchten dann zu flüchten. Während der 20-Jährige von einem Polizist eingeholt und vorläufig festgenommen werden konnte, war es seinem Komplizen möglich, zu flüchten. Darauf suchte die Polizei den Flüchtigen mit einem Hubschrauber und einem Hund. Doch den zweiten Tatverdächtigen konnten sie nicht finden. Der 20-Jährige wurde nach der Datenaufnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.