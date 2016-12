Schießerei in Kornwestheim Drei Verletzte bei Familienstreit

Von red 04. Dezember 2016 - 21:16 Uhr

In einem Wohngebiet von Kornwestheim sind Schüsse gefallen. Drei Menschen sind nach Angaben der Polizei dabei verletzt worden.





Kornwestheim - Vermutlich ein Familienstreit forderte am frühen Sonntagabend in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) drei Verletzte. Ein 46-Jähriger hatte gegen 17:45 Uhr seine 19 Jahre alte Tochter und deren 24-jährigen Freund im Auto angegriffen. Die beiden saßen in einem in der Theodor-Heuss-Straße geparkten Mercedes, als der Mann eine Fahrzeugtür aufriss und mit einer scharfen Schusswaffe das Feuer auf das Pärchen eröffnete. Während die getroffene Tochter zu Fuß die Flucht ergriff, gelang es ihrem ebenso verletzten Freund den 46-Jährigen zu entwaffnen und mit dem Auto davon zu fahren.

Der Angreifer stellte sich kurz darauf beim Polizeirevier Ditzingen, teilte die Polizei am Abend mit. Er wurde vorläufig festgenommen. Alle drei mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor. Lebensgefahr besteht oder bestand allem Anschein nach für keine der Personen.