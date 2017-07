Brand in Kornwestheim Nach lauten Knall Brand im Haus entdeckt

Von red/sada 28. Juli 2017 - 11:08 Uhr

Die Bewohner haben einen lauten Knall gehört. Bisher ist die Brandursache aber ungeklärt. Foto: dpa

Durch den Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Die Nacht konnten die Bewohner nicht weiter in ihren Wohnungen verbringen.

Kornwestheim - Ein lauter Knall hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Adolfstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gegen 0.30 Uhr aufgeschreckt. Sie entdeckten ein Feuer im Keller. Wie die Polizei berichtet, verließen sie sofort das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Die Retter rückten mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an. Den Brandort hatten sie schnell unter Kontrolle. Das Kellergeschoss sowie das Treppenhaus und eine Wohnung im ersten Stock des Gebäudes wurden durch Rußeinwirkung stark zerstört. Es entstand ein Schaden von 100 000 Euro. Die Bewohner konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurück und kamen nach einer Erstbetreuung durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes alle bei Verwandten oder Bekannten unter. Die Brandursache konnte allerdings noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen werden im Laufe des heutigen Tages durch Kriminaltechniker aufgenommen. Brandstiftung schlossen die Ermittler nach ihrem ersten Eindruck jedoch aus.