Kornwestheim 74-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Von red 15. Oktober 2017 - 13:15 Uhr

In Kornwestheim hat ein Unbekannter eine 74-Jährige sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Unbekannter hat in Kornwestheim eine 74 Jahre alte Frau am Samstag sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine 74 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei meldet, war die 74-Jährige zu Fuß im Bereich des Durchgangs vom Richard-Strauss-Weg zur Johannes-Brahms-Straße unterwegs, als ihr der junge Mann entgegenkam. Unvermittelt packte er die Frau an der rechten Brust und rannte dann einige Meter weg.

Als die Frau ihn zur Rede stellte, lachte er, öffnete seine Hose und begann, vor der Frau zu onanieren, bis diese sich abwandte. Dann entfernte sich der Täter zunächst ein Stück in Richtung Stadtmitte, worauf die Frau ihn aus dem Blick verlor und die Polizei verständigte. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg.

Laut Opfer ist der Mann etwa 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und sieht südländisch aus. Außerdem trägt er einen kurzen schwarzen Bart und kurze schwarze Haare. Der Unbekannte hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke mit zwei V-förmig zueinander angeordneten hellen Streifen auf der Brust, die zur Schulter hin breiter wurden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07141/18-9 um Zeugenhinweise.