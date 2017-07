Kornwestheim Rollerfahrer bei Crash schwer verletzt

Von ps 30. Juni 2017 - 16:19 Uhr

Der bei einem Unfall in Kornwestheim schwer verletzte Rollerfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein 69-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Kornwestheim einen 59-jährigen Rollerfahrer, der Vorfahrt gehabt hätte. Beim Zusammenstoß stürzt der Rollerfahrer auf die Straße und wird schwer verletzt.

Kornwestheim - Mit schweren Verletzungen ist am Freitagvormittag ein 59-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 69-jähriger Autofahrer gegen 11.10 Uhr von der Richthofenallee nach links in die Ludwig-Herr-Straße einfahren und übersah dabei den von links kommenden Rollerfahrer, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt.