Kornwestheim 16-Jähriger bespuckt und beleidigt Polizisten

Von red 29. November 2016 - 12:55 Uhr

Ein 16-Jähriger, der alkoholisiert mit einem Roller unterwegs ist, reagiert bei einer Polizeikontrolle in Kornwestheim äußerst aggressiv. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 16-Jähriger, der alkoholisiert mit einem Roller unterwegs ist, reagiert bei einer Polizeikontrolle in Kornwestheim äußerst aggressiv. Er bespuckt und beleidigt die Beamten.

Kornwestheim - Mit einem äußerst aggressiven 16-jährigen vermeintlichen Rollerdieb bekamen es Beamte des Polizeireviers Kornwestheim am Montagmorgen in Kornwestheim-Pattonville (Kreis Ludwigsburg) zu tun: Ein Anwohner hatte laut Polizei einen Jugendlichen gegen 9.30 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem Roller ohne Helm und vermutlich mit einer Flasche Alkohol in der Hand auf dem Gehweg des Oklahomawegs unterwegs war. Daraufhin alarmierte der Anwohner die Polizei. Diese traf den jungen Mann kurz darauf zu Fuß in Begleitung von zwei 17 und 18 Jahren alten Mädchen und einem 19-Jährigen an. Der 16-Jährige reagierte laut Polizei sofort aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizisten.

Dem alkoholisierten Jugendlichen legten die Beamten daraufhin Handschellen an, um weiter ermitteln zu können. Der fehlende Roller wurde in der Illinoisstraße gefunden. Kurz darauf stellte sich heraus, dass er vermutlich in den frühen Morgenstunden durch den tatverdächtigen Jugendlichen in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg gestohlen worden war.

Da der 16-Jährige den Roller in mutmaßlich alkoholisiertem Zustand gefahren hatte, wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt und anschließend richterlich eine Blutentnahme angeordnet. Während der polizeilichen Untersuchung beleidigte der 16-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten auf das Übelste und bedrohte diese.

Im Krankenhaus wehrte sich der Jugendliche vehement gegen die Blutentnahme und bespuckte einen Polizisten. Aufgrund seiner Aggressivität musste der 16-Jährige schließlich mit einer richterlichen Anordnung bis Dienstagmorgen im Polizeirevier Kornwestheim bleiben.

Zeugen werden gesucht

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, Widerstands gegen Polizeibeamte, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise zum Rollerdiebstahl geben können, melden sich bei der Polizeistelle in Remseck am Neckar unter der Telefonnummer: 07146/280820.