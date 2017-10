Korntal-Münchingen Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

20. Oktober 2017

Rund 70 Feuerwehrleute kämpften in Korntal gegen die Flammen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Brand ist am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.

Korntal-Münchingen - Am Freitagmorgen ist in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstand.

Wie die Polizei berichtet, brach der Brand gegen 4 Uhr vermutlich im ersten Stock des viergeschossigen Wohnhauses mit zwölf Wohnheitheiten im Schlesierweg in Korntal aus. Als die rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwölf Anwohner im Gebäude, die sich unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Sie wurden zunächst in der Sporthalle der nahe gelegenen Teichwiesenschule untergebracht. Zwei von Ihnen wurden vom Rettungsdienst, der mit 19 Einsatzkräften am Brandort war, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht.

Alle Wohnungen sind entweder durch direkte Brandeinwirkung oder durch Rußniederschlag betroffen und bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache dauern an.