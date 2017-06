Korntal-Münchingen Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Von red 10. Juni 2017 - 14:49 Uhr

Bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg zieht sich eine Frau leichte Verletzungen zu.Foto: dpa

Eine Frau schleudert mit ihrem Wagen nach einem Unfall im Kreis Ludwigsburg über die Fahrbahn. Die Mitfahrerin zieht sich Verletzungen zu. Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Sattelzug.

Ludwigsburg - Bei einem Autounfall in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Freitagmittag auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Korntal-Münchingen wollte er vom mittleren Fahrstreifen nach rechts wechseln – und übersah hierbei den VW Golf einer 17-jährigen Fahrerin, teilten die Beamten weiter mit.

Golf nicht mehr fahrbereit

Durch den Anstoß schleuderte der VW Golf zunächst nach links über alle drei Fahrstreifen, prallte gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte wieder über alle drei Fahrstreifen nach rechts. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten die 51-jährige Mitfahrerin im VW-Golf mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bedingt durch den Unfall entstand ein Stau von mehreren Kilometern.