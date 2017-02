Korntal-Münchingen 14-Jähriger macht Spritztour mit Papas Auto

Von red 21. Februar 2017 - 12:54 Uhr

Gegen 0.15 Uhr hat die Polizei den 14-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. redFoto: dpa

Der junge Mannheimer stibizt die Autoschlüssel des Vates und geht mit einer 15-jährigen Beifahrerin auf Spritztour. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf.

Korntal-Münchingen - Einen 14-Jähriger Mannheimer, der mit dem Auto seines Vaters unterwegs war, hat die Polizei Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) am Dienstag gegen 0.15 Uhr in Münchingen gestoppt. Eine 15 Jahre alte Beifahrerin war mit dabei. Wie die Polizei Ditzingen berichtet, war der Peugeot mit Mannheimer Kennzeichen in der Stuttgarter Straße aufgefallen, da während der Fahrt nur das Standlicht eingeschaltet war. Als das Auto in Richtung Markgröninger Straße fuhr, löste eine stationäre Radaranlage aus, am Ende der Straße, überfuhr das Auto eine rote Ampel. Der 14-Jährige wollte seine Fahrt in Richtung der B10 fortsetzen, wurde jedoch von den Polizisten gestoppt.

Eltern alarmierten die Polizei

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche am Montag zu Hause in Mannheim den Autoschlüssel seines Vaters stibitzt hatte und mit dem Peugeot auf Spritztour gegangen war. Dies hatte seine Schwester beobachtet, worauf die Eltern die Polizei Mannheim alarmierten. Die Fahndungsmaßnahmen waren jedoch ergebnislos geblieben.

Der 14-jährige Mannheimer muss nun mit einer Anzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme des Autos, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Rotlichtverstoßes rechnen. Die beiden Jugendlichen wurden am frühen Dienstagmorgen von ihren Eltern beim Polizeirevier Ditzingen abgeholt.