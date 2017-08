Korb im Rems-Murr-Kreis Haus steht in Flammen - 300 000 Euro Schaden

Mit 70 Mann musste die Feuerwehr in Korb ausrücken, um einen Brand in einem Einfamilienhaus zu löschen. Der Schaden ist immens.





Korb - Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Korb (Rems-Murr-Kreis) hat einen Schaden von 300 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Dachgeschoss am Samstagabend vollständig aus.

Die Feuerwehr rückte mit 70 Mann an und löschte die Flammen. Verletzt wurde keiner. Die Brandursache war zunächst unklar.