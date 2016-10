Kopftuch-Streit in Stuttgarter Praxis Zahnarzt wird als Rassist beschimpft

Von Christine Bilger 27. Oktober 2016 - 17:50 Uhr

Mundschutz, Handschuhe und Kopftuch? Was ist in einer Zahnarztpraxis erlaubtFoto: 78015214

Ein Mediziner lehnt die Bewerbung einer Muslima mit dem Argument ab, er stelle keine Kopftuchträgerinnen ein. Seit diese Absage im Internet kursiert, erhält der Zahnarzt Zuschriften und Anrufe mit Beschimpfungen. Nun verteidigt er sich.

Stuttgart - Ein Zahnarzt aus dem Norden der Stadt ist einer Flut von Protesten, erzürnten Anrufen und Zuschriften ausgeliefert – das, was man Neudeutsch einen Shitstorm nennt. Der Grund ist eine Ablehnung, die er an eine Bewerberin geschickt hat. Die Frau ist Muslima und trägt Kopftuch. „Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir stellen keine Kopftuchträgerinnen ein und verstehen auch nicht, wie Bewerberinnen sich diese Toleranz vorstellen können“, schrieb er.

Deswegen wird ihm nun Intoleranz bis hin zu Rassismus und rechtem Gedankengut vorgeworfen. Dagegen wehrt sich der Zahnarzt mit einer Erklärung, die seit Mittwoch auf seiner Internetseite steht: „Politisch stehe ich weit weg von AfD und Neonazis, wurde für die meisten Schreiber aber sofort Kandidat in diesen Gruppierungen, zudem noch gewürzt mit unbeschreiblichen Hasstiraden.“ Allem voran stellt der Arzt eine Entschuldigung. Er habe die Bewerbung „mit einer unzureichenden und völlig falschen Formulierung abgewiesen“. Sein Schreiben nennt er nun „dumm und unpassend“.

Absage aus hygienischen Gründen

Der Zahnmediziner begründet seine Absage an die Kopftuchträgerin mit hygienischen Gründen. So sei es etwa an der Zahnklinik in Marburg nicht mehr gestattet, Kopftuch zu tragen. Um sich trotzdem den religiösen Bestimmungen entsprechend bedecken zu können, würden Frauen, die auf ein Kopftuch Wert legen, dort Einmal-OP-Hauben aufziehen.

Bülent Döger, der Anwalt der Bewerberin, hat Zweifel an den Worten des Mannes. „Er hat in seiner Ablehnung geschrieben, dass er nicht tolerant ist“, argumentiert er. Döger werde für seine Mandantin Klage einreichen, voraussichtlich Anfang der kommenden Woche, Entschuldigung hin oder her. Die Frau trage ein „ganz normales Kopftuch“, keine Verschleierung. Die Möglichkeit, eine OP-Haube aufzusetzen, sei mit ihr nicht erörtert worden. Er habe ihr gleich abgesagt und sie gar nicht erst zu einem Gespräch eingeladen. Für den Juristen aus Ludwigshafen liegt damit eindeutig ein Fall der Diskriminierung vor.

Kopftuch reicht nicht als reiner Ablehnungsgrund

Mit dem Thema Kopftuch als Ablehnungsgrund hätten sich bereits Gerichte befasst, teilt eine Sprecherin des Sozial- und Integrationsministeriums des Landes mit. Das Arbeitsgericht Berlin habe 2012 entschieden, dass es ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sei, wenn ein privater Arbeitgeber die Bewerbung einer Kopftuchträgerin nur deswegen ablehne, weil sie sich weigere, bei der Arbeit das Kopftuch abzunehmen. Die Klägerin bekam damals drei Monatsgehälter als Entschädigung.

Der Anwalt Bülent Döger sagt, er kenne zahlreiche Praxen, in denen Frauen mit Kopftuch arbeiten, auch Zahnärzte. Im Stuttgarter Klinikum gilt, dass Ärztinnen, Schwestern und Pflegekräfte, die es wünschen, mit Kopftuch Dienst tun dürfen. Sie müssten lediglich dafür Sorge tragen, dass es entsprechend der Hygienevorschriften des Krankenhausbetriebs gereinigt werde. Nicht erlaubt seien die privaten Kopftücher zum Beispiel im OP-Bereich und auf der Neugeborenenstation. Dort würden OP-Hauben als Ersatz getragen, um das Haar zu bedecken, sagt die Sprecherin Ulrike Fischer. In der Tübinger Uniklinik für Zahnheilkunde werden die Regeln zurzeit überarbeitet. „Wir führen jetzt die OP-Haube ein“, sagt Johanna Kapp, die Ausbildungsleiterin. In der Zahnmedizin würden sehr strenge Hygienevorschriften gelten, da sehr viel mit sogenannten Wasserstäuben gearbeitet wird. Dieser Staub, der zum Beispiel beim Bohren aus dem Mund des Patienten aufsteige, könne Keime enthalten. Deswegen sei Arbeitskleidung in der Zahnmedizin Schutzkleidung, für die besondere Reinigungsvorschriften gelten. „Das kann eine Mitarbeiterin beim Kopftuchwaschen nicht erfüllen“, erläutert Kapp. Die Klinik habe viele Auszubildende, die Kopftuch tragen, und übernehme auch gerne Azubis. Daher werde nun die OP-Haube als Bedeckung für das Kopftuch eingeführt.

Der Zahnarzt ist zurzeit telefonisch nicht zu erreichen. Ein AB nimmt auch keine Nachrichten mehr auf. Der Anwalt der Bewerberin beteuert, die Frau habe die Absage nicht ins Netz gestellt. „Das war ein Freund von ihr“, sagt er.