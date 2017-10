Konzerte in Europa Rapper Kendrick Lamar kommt nach Deutschland

Von noa 04. Oktober 2017 - 11:27 Uhr

Der US-Rapper Kendrick Lamar geht 2018 auf Europa-Tournee. Foto: AP

Auf seiner „The Damn“-Tour spielt der US-Rapper Kendrick Lamar nächstes Jahr auch drei Konzerte in Deutschland – und der Musiker kommt nicht alleine nach Europa.

Stuttgart - Das lange Warten hat für seine Fans ein Ende: Der US-Rapper Kendrick Lamar kommt im Februar und März 2018 für drei Konzerte nach Deutschland. Auf seinem Instagram-Kanal hat der Musiker bekannt gegeben, dass er im Rahmen seiner „The Damn“-Tour in Frankfurt, Köln und Berlin gastieren wird.

Wie dem Post zu entnehmen ist, startet Lamars Europa-Tournee am 7. Februar in Dublin (Irland) und führt den US-Amerikaner zunächst durch Großbritannien. Sein erstes Deutschlandkonzert seit 2013 spielt der 30-Jährige dann am 15. Februar in Frankfurt am Main. Zwei weitere Konzerte folgen am 22. Februar in Köln und am 5. März in Berlin – letzteres bildet auch den Abschluss der Tour.

Und: Kendrick Lamar kommt nicht alleine nach Europa. Unterstützung erhält er von dem britischen Sänger James Blake, der auch an Lamars letzten Album „Damn“ beteiligt war. Genauere Informationen über die Ticketpreise und den Vorverkaufsstart sind bisher nicht bekannt.