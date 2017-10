Konzert in Mannheim Helene Fischer ext eine Maß Bier

Von (cos/spot) 23. Oktober 2017 - 21:43 Uhr

Sängerin Helene Fischer überrascht ihre Fans immer wieder aufs Neue Foto: imago/APress

Helene Fischer ist ein echtes Allround-Talent. Doch mit ihrer jüngst enthüllten Fähigkeit hat die Sängerin ihr Publikum komplett überrascht.

Überraschungen scheinen Helene Fischer (33, "Herzbeben") besonders gut zu gefallen. Immer wieder lässt sich die Schlagersängerin spektakuläre Performances einfallen, um ihr Publikum von den Socken zu hauen. Und obwohl die 33-Jährige schon durch die Luft schwebte, halsbrecherische Akrobatik auf die Bühne zauberte oder gar mit Feuer tanzte, überraschte sie ihr Publikum in Mannheim mit etwas ganz anderem.

Mit einem vollen Bierkrug betrat die Sängerin am vergangenen Samstag in der SAP-Arena die Bühne. "Ihr Lieben, ich stoße gemeinsam mit euch an, auf die guten alten Zeiten. Und auf das, was wir schon bisher gemeinsam erlebt haben. Also auf euch", richtete die Sängerin ihre Worte ans Publikum und setzte zu ihrem ersten, großen Schluck an. Was dann folgte, hat ein Fan in einem Instagram-Video festgehalten.

"Die Frau kann saufen"

Zug um Zug leerte die 33-Jährige den Maßkrug bis sie tatsächlich innerhalb weniger Sekunden den gesamten Liter Bier auf Ex getrunken hat. Begeistert jubelte ihr das Publikum zu und feierte die Schlagersängerin mit tosendem Beifall. Und auch das Netz ist sich einig: Das hätte man von der zierlichen Blondine nicht erwartet. "Die Frau kann saufen" oder "Okay jetzt steht fest, die würd ich heiraten", lauten nur einige der Reaktionen auf die überraschende Hopfen-und-Malz-Aktion der Sängerin.