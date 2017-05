Konzert in der Mercedes-Benz-Arena Helene Fischers Stadion-Tournee endet in Stuttgart

Von red/noa 02. Mai 2017 - 21:23 Uhr

Helene Fischer kommt nach Stuttgart.Foto: dpa

Helene Fischer hat ihre Stadiontournee für den Sommer 2018 bekannt gegeben – ihr großes Finale gibt die Schlagersängerin in der Stuttgarter Merecedes-Benz-Arena.

Stuttgart - Helene Fischer geht im kommenden Jahr auf große Stadion-Tournee – und wird ihr großes Finale in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena geben. Wie am Dienstagabend auf der Facebook-Seite der Schlagersängerin bekannt gegeben wurde, startet die Konzertreihe am 24.06.18 in Leipzig und endet am 22.07.18 in Stuttgart. Weitere Stationen sind unter anderem München, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main.

„Ich lade meine Fans ein, mit mir auf eine musikalische Reise zu gehen und hoffe, dass sie am Ende genauso viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen mit nach Hause nehmen wie ich“, heißt es in dem Post der Schlager-Queen:

Das Konzert in der Mercedes-Benz-Arena ist nicht der einzige Auftritt Fischers im nächsten Jahr in der schwäbischen Landeshauptstadt. Wie bereits im Oktober 2016 bekannt wurde, macht die 32-Jährige Ende Januar zudem für insgesamt fünf Konzerte in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Halt. Ihre „Farbenspiel“-Tournee 2015 besuchten laut Veranstalter rund 1,2 Millionen Fans.

