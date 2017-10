Konstanz Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Von red/dpa/lsw 19. Oktober 2017 - 19:45 Uhr

Das Feuer war an einer Dehnfuge zwischen zwei Häusern ausgebrochen. Foto: dpa (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Konstanz sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Frau wurde bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden, acht weitere kamen ins Krankenhaus.

Konstanz - Mehrere Menschen sind bei einem Brand in Konstanz verletzt worden. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses erlitt eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten die bewusstlose Frau in ihrer Wohnung gefunden und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Acht weitere Menschen mussten von Ärzten behandelt werden, einige von ihnen wurden ebenfalls im Krankenhaus aufgenommen. Die übrigen 26 Bewohner wurden in einem von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten Bus betreut.

Mehr zum Thema

Das Feuer war an einer Dehnfuge zwischen zwei Häusern ausgebrochen. Bewohner hatten am Donnerstagmorgen Rauchgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Laut Polizei wurde das gesamte Gebäude daraufhin evakuiert. Einige Wohnungstüren mussten die Einsatzkräfte gewaltsam öffnen. Es dauerte mehrere Stunden bis der Brand gelöscht war. Die Ursache war auch am Abend noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.