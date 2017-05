Konstanz Drei Menschen retten sich von kenterndem Motorboot

Von red/dpa 26. Mai 2017 - 07:55 Uhr

Der Ausflug mit einem Motorboot endete für drei Menschen im Wasser (Symbolbild).Foto: dpa

De Ausflug mit einem Motorboot auf dem Überlinger See endete für drei Menschen überraschend: Als Wasser in das Boot lief, konnten sie sich nur mit einem Sprung ins Wasser retten.

Konstanz - Glück im Unglück haben drei Menschen auf dem Überlinger See gehabt. Als ihr Motorboot am Donnerstag kenterte, blieben sie unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache floss im Bereich des Hecks Wasser ins Boot.

Der 44-Jährige Bootsführer aus der Schweiz und seine zwei Begleiter sprangen noch rechtzeitig über Bord, nachdem sie es nicht geschafft hatten, das Wasser abzupumpen. Die Crew eines Segelbootes nahm die drei im Wasser Treibenden kurze Zeit später auf.