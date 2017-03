Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart Auto fährt gegen Baum

Von red 19. März 2017 - 19:27 Uhr

Auf Höhe der Staatsgalerie verliert ein Mann wegen eines Herzinfarktes die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Er muss noch an der Unfallstelle reanimiert werden.





Stuttgart - Nach einem Herzinfarkt geriet ein 60-Jähriger mit seinem Pkw am Sonntagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart-Mitte von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann kurz nach 15 Uhr mit seinem Golf vom Charlottenplatz her kommend, als er die Beherrschung über das Fahrzeug verlor und nach rechts über den Gehweg fuhr und in der Nähe der Eugenstraße gegen den Baum prallte.

Der Fahrer wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert. Er befindet sich noch in Lebensgefahr. Seine 58 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz sowie die Mitfahrer im Alter von 79 und 82 Jahren, die im Fond saßen, wurden leicht verletzt.