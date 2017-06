Kongress Raumwelten in Ludwigsburg Wettbewerb zur Weststadt

Von pho 28. Juni 2017 - 11:02 Uhr

Der Raumwelten-Pavillon im Jahr 2016 auf dem Akademiehof wirkte wie ein Raumschiff. Foto: factum/Granville

Die Weststadt soll lebendiger werden. Die Stadt und der Kongress Raumwelten schreiben einen Preis aus, den Hochschulstudenten gewinnen können, wenn sie den „Geist“ der Weststadt sichtbar machen. Das Preisgeld ist stattlich.

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg und der Kongress Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien – haben einen neuen Preis ausgerufen. Der mit 60 000 Euro dotierte Preis für „Ludwigswelten – Wettbewerb für Szenografie im öffentlichen Raum“ soll Hochschulprojekte auszeichnen, „die sich mit einer dauerhaften und realisierbaren Bespielung des öffentlichen Raums in der Ludwigsburger Weststadt befassen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mitmachen dürfen Studenten deutschsprachiger Hochschulen aus den Bereichen Szenografie, Bühnenbild, Architektur, interaktive Medien und Medien im Raum.

Der „Geist“ der Weststadt soll sichtbar werden

Die szenografischen Projekte können Bauten, Umbauten, mediale und digitale Bespielungen, wie beispielsweise Augmented Reality oder dauerhafte performative Ansätze sein. Als zu bespielende Orte wurden die Kreuzung Gänsfußallee/Gröner-straße und ihre Ausläufer ausgewählt, wie es in der Aufgabenbeschreibung heißt. Sie bilden ein „Verbindungsstück zwischen dem Transformationsgebiet Weststadt und der Innenstadt, die sich über den Bahnhof erschließt“. Ziel sei die „Entwicklung einer ortsspezifischen Position“, die den „Geist“ der Weststadt sichtbar macht. Die Straße selbst darf dabei nicht bespielt werden.

Der Preis für den Ideen- und Realisierungswettbewerb wird beim Raumwelten-Kongress verliehen, der in diesem Jahr von 22. bis 25. November stattfindet. Das Gewinnerprojekt soll bis Juni 2018 realisiert werden – die Stadt feiert dann die 300-jährige Stadterhebung. Das Preisgeld in Höhe von 60 000 Euro wird gestiftet von der Stadt Ludwigsburg. 5000 Euro davon sind als Honorar an die Gewinner vorgesehen, 55 000 Euro für die Realisierung. Der Bewerbungsschluss ist der 1. November.