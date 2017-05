Kommentar zur Schleswig-Holstein-Wahl Küsten-Nebel

Von Wolfgang Molitor 07. Mai 2017 - 18:06 Uhr

CDU-Spitzenkandidat Günther (li.) mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten CarstensenFoto: dpa

Die SPD muss auch in Kiel erfahren, dass ein Schulz allein nicht reicht. Die Regierungsbildung in Kiel dürfte spannend werden, kommentiert Wolfgang Molitor.

Kiel - Es fährt ein Schulz nach nirgendwo. Der Zug jedenfalls, der den SPD-Kanzlerkandidaten in diesem Jahr über Saarbrücken, Kiel und Düsseldorf ins Kanzleramt nach Berlin bringen sollte, ist bereits zum zweiten Mal mit Achsenschaden im Bahnhof angekommen. In Schleswig-Holstein hat die Martin-Euphorie, die vor allem die SPD in Ekstase versetzt hat, dem pragmatischen Amtsinhaber Torsten Albig (das ist jener Nord-Genosse, der seiner Partei vor nicht allzu langer Zeit geraten hatte, wegen der Nutzlosigkeit ihrer Bemühungen gegen Merkel auf einen eigenen Kanzlerkandidaten zu verzichten) weder Glück noch Sieg gebracht.

Die SPD ist im Küsten-Nebel verschwunden. So deutlich hatte niemand ihre Niederlage vorherzusagen gewagt. Zu schwach schien die CDU aller fröhlichen Aufholjagd zum Trotz zu sein, um die SPD deutlich hinter sich lassen zu können. Doch der Abstand zum Wahlsieger Daniel Günther ist so beachtlich, dass es in Schleswig-Holstein wohl zu einem Regierungswechsel kommen dürfte.

Das ist für die CDU in einem Bundestagswahljahr ein besonderer Coup. Seit 2005 ist es ihr nicht mehr gelungen, dem politischen Gegner eine Staatskanzlei zu entreißen. Der Letzte, dem das gelang, war Jürgen Rüttgers in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai – gegen die spätere SPD-Kanzlerhoffnung Peer Steinbrück. Kurz zuvor, am 20. Februar, war es dem munteren Peter Harry Carstensen in Schleswig-Holstein gelungen, die angeschlagene Sozialdemokratin Heide Simonis, die Dame mit dem Hut, zu bezwingen. Was nach dem roten Wahldesaster an Rhein und Ruhr folgte, war eine vorgezogene Bundestagswahl. Das Ende ist bekannt: Damit endete die Ära Gerhard Schröder und begann die Zeit von Angela Merkel.

CDU gewinnt durch Wahlsieg Zuversicht für kommende Wahlen

Natürlich werden sie in der SPD nun sagen, bundespolitische Themen hätten im Küsten-Wahlkampf keine Rolle gespielt, und damit dürften sie tatsächlich so falsch nicht liegen. Aber dass der vermeintliche Überflieger aus Würselen in Kiel so gar nicht für Rückenwind sorgen konnte und dass sich im NRW-Wahlkampf mittlerweile über zwei Drittel der Wähler fragen, was Schulz in den letzten Wochen eigentlich gemacht hat, das treibt doch tiefe Sorgenfalten auf die rote Stirn.

Der klare Sieg gibt der von sich und ihrer Kanzlerin noch immer nicht ganz überzeugten CDU eine Woche vor der NRW-Wahl neue Zuversicht. Sie kann wieder Landtage zurückerobern – das hatten manche Christdemokraten fast schon vergessen. Und auch die FDP bläst die Backen auf. Zweistellig in Kiel und mit ähnlich guten Chancen für den Düsseldorfer Landtag – das schafft Zuversicht, nach dem 24. September auch wieder in Berlin mitzumischen. Und die Grünen? Robert Habeck, der im Bund bei der Spitzenkandidatenkür knapp gescheiterte Kieler Vormann, hat die Partei koalitionsoffen klug im Rennen gehalten. Die AfD hat das Dutzend vollgemacht. Nur in vier Landtagen ist sie noch nicht vertreten. Aber wie im Saarland musste sie auch in Schleswig-Holstein zittern. Das strammrechte Hurra, es wird leiser.

Die Regierungsbildung in Kiel dürfte spannend werden. Was das für den Bund bedeutet? Nach der NRW-Wahl am kommenden Sonntag weiß man wohl mehr.

