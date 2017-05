Kommentar zur Glemstalschule Land sticht Kommune

Von Philipp Obergassner 26. Mai 2017 - 18:08 Uhr

Kommt nicht aus den Schlagzeilen: die GlemstalschuleFoto: factum/Granville

In Sachen Glemstalschule entsteht der Eindruck, dass hier landespolitische Grabenkämpfe auf kommunaler Ebene ausgefochten werden.

Schwieberdingen/Hemmingen - Für die Bürgermeister von Schwieberdingen und Hemmingen hätte es so einfach laufen können: Ein Patt und damit ein Nein zur Machbarkeitsstudie für eine gymnasiale Oberstufe im Gemeindeverwaltungsverband, dann ein Rechtsgutachten, das den Schwieberdinger Gemeinderäten ihr finales Nein zur alleinigen Finanzierung der Sekundarstufe II leichter macht. Und dann endlich Ruhe.

Mehr zum Thema

So kommt es nun nicht, und zwar auch deswegen, weil in der Vergangenheit Versprechungen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden. So hat das Kollegium der Glemstalschule einer Umwandlung zur Gemeinschaftsschule nur unter der Bedingung zugestimmt, dass eine gymnasiale Oberstufe kommt. Man hat sich davon einen Prestigegewinn für die Schule erhofft. Das Gegenteil ist nun der Fall, die Schule kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen, die Anmeldezahlen gehen nach unten. So etwas passiert, wenn die ideologischen Grabenkämpfe der Landespolitik in Sachen Gemeinschaftsschule auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen werden.