Kommentar zur AfD Demokratie als billige Show

Von Katja Bauer 05. September 2016 - 21:12 Uhr

So sehen Sieger aus: Frauke Petry, Leif-Erik Holm, Jörg Meuthen und Georg Pazderski. Sie haben es geschafft, auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Wähler zu mobilisieren. Doch das reicht nicht, sagt unsere Redaktuerin Katja Bauer.Foto: Getty

Bisher ist die Oppositionsarbeit der AfD wenig überzeugend, kommentiert unsere Redakteurin Katja Bauer.

Stuttgart - Wibke Muhsal sitzt für die AfD im Landtag von Thüringen, und sie ist einem breiteren Publikum aus inzwischen zwei Gründen bekannt: Zum einen erschien Muhsal – übrigens Katholikin, nicht Muslima – neulich vollverschleiert in schwarzem Niqab im Parlament. Inhaltlich blieb die Begründung für dieses Schauspiel im Unklaren. In der Debatte ging es um Kindertagesstätten. Zum anderen laufen gegen die Juristin Muhsal schon seit geraumer Zeit Ermittlungen wegen Betrugsverdachts. Es geht um den Vorwurf, Scheingehälter an eine Mitarbeiterin bezahlt zu haben. Die Immunität der Abgeordneten ist deshalb aufgehoben.

Mehr zum Thema

Muhsal ist eine von mittlerweile mehr als 100 Abgeordneten, die für die rechtspopulistische Partei antraten, gewählt wurden und seit Sonntag in neun von 16 Landesparlamenten sitzen. Als zehntes Parlament wird vermutlich in zwei Wochen das Berliner Abgeordnetenhaus folgen, auch hier wird ein zweistelliges Ergebnis erwartet. In zwei Landtagen ist die AfD zweitstärkste Kraft.

Nichtwähler vom Sofa geholt

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat sich eine neu gegründete Partei so schnell und so flächendeckend in den Parlamenten etabliert. Vom Standpunkt des Demokraten aus gesehen hat die Partei etwas erreicht, was man sich nur wünschen kann: Sie hat Nichtwähler vom Sofa geholt und dazu gebracht, ihren Willen zu artikulieren. Allerdings hat die Mehrheit – auch jetzt in Schwerin wieder – deutlich erklärt, warum sie das Sofa verlassen hat: nicht für die politischen Ziele der AfD, sondern aus Protest.

Das Motiv der Wähler allerdings ändert rein gar nichts an dem Prinzip der parlamentarischen Demokratie und ihrer Mechanismen. Und demnach sind Abgeordnete nicht als Protestierer gewählt, sondern um in einem Verfassungsorgan namens Parlament ihren Job zu machen. Dafür bekommen sie ihr Geld. Das gilt für jeden Abgeordneten, egal ob Regierungsfraktion, Opposition oder fraktionslos.

Kein Parlament ohne Opposition

Bloß, was macht die AfD da nun eigentlich? Und weiter gefragt: Was wird es mit unseren Parlamenten machen, wenn auf einmal in zehn Ländern eine Partei die Oppositionsbänke mitbesetzt, deren Vertreter den Parlamentarismus mitunter verachten? Einer Partei mit einem Verständnis des Volks-Begriffs, der sich teilweise deutlich von der Idee der repräsentativen Demokratie abgrenzt?

Ohne Opposition funktioniert kein Parlament. Sie muss die Regierung kontrollieren, Kritik üben, Alternativen ersinnen. Neulingen sind Anfängerwirren zugestanden. Aber die Provokation gehört bei der AfD zum Konzept. Und da gilt: Ein Auftritt im Niqab ist kein Argument. Er ist nicht einmal ein Impuls. Er ist einfach nur eine ganz billige Nummer. Hier verweigert sich eine Parlamentarierin ihrer Arbeitsplatzbeschreibung – der Beteiligung an der politischen Debatte.

Verrohung des Diskurses

Muhsal ist damit nicht allein. Ein Landtag muss sich zum Beispiel derzeit mit der Frage beschäftigen, ob ein gewählter Abgeordneter gefordert hat, Homosexuelle zu inhaftieren. Ins Parlament sei eine völlig andere politische Kultur eingezogen, hat der Magdeburger Regierungschef Haseloff kürzlich konstatiert. Es sorge sich, dass viel Kraft durch populistische Themen aufgezehrt werde. Die Zahl der Rügen ist sprunghaft gestiegen. Bisher besteht das einprägsamste Angebot, das die AfD macht, in der Verrohung des Diskurses. Das kann kaum überzeugen, wenn man angetreten ist, um die Demokratie zu retten.

katja.bauer@stzn.de